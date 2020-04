Volta Redonda chega a 93 casos confirmados de Coronavírus

O prefeito Samuca Silva utilizando as redes sociais no início da tarde desta sexta-feira atualizou o número de confirmados, mortos e suspeitos de coronavírus (Covid-19), em Volta Redonda.

Agora a cidade tem 93 casos confirmados do coronavírus (Covid-19). Existem 602 casos suspeitos e sete óbitos. Os novos óbitos são de dois homens, de 59 e 71 anos, e uma mulher de 62 anos. Volta Redonda é a terceira do Estado do Rio com mais casos.

Segundo o prefeito, levando em consideração o número de população, Volta Redonda ocupa o primeiro lugar em incidência do coronavírus, comparando com Niterói e Rio de Janeiro.

O prefeito terminou a live reinterando o pedido para que as pessoas permaneçam em casa. “É a melhor forma de se proteger”, concluiu.