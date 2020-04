Estabelecimentos comerciais passam por fiscalização por força-tarefa em VR

Fiscalizações foram feitas a partir de denúncias da população

Com apoio da população, estabelecimentos comerciais de Volta Redonda seguem sendo fiscalizados sobre o cumprimento de Decretos Municipais que visam impedir aglomerações. As restrições de funcionamento de atividades comerciais seguem até dia 13 de abril, quando o prefeito Samuca Silva irá anunciar atualização nas medidas de combate a Covid-19, o Novo Coronavírus.

A Prefeitura de Volta Redonda, através das secretarias de Fazenda (SMF) e Segurança Pública (Sesp), Guarda Municipal e Polícia Militar, segue com as operações rotineiras. Nesta sexta-feira, dia 10, as fiscalizações foram feitas a partir de denúncias da população.

Mais de 300 estabelecimentos já foram fiscalizados. Os reincidentes serão multados, conforme prevê o decreto, em cinco Ufivres (Unidade Fiscal de Volta Redonda), que corresponde a R$ 945,55. Nesta sexta, um bar, na Rua Teresina, no bairro Retiro, foi fechado. O local estava aberto, com consumidores no interior, e funcionando sem alvará.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Andrade, a fiscalização está sendo realizada diariamente. “Nossa equipe segue realizando fiscalizações para garantir o cumprimento dos decretos que visam evitar aglomerações nesse período de pandemia. O risco de contaminação é grande, por isso é importante a medida para evitar que as pessoas fiquem próximas nos ambientes”, disse o secretário.

A população pode ajudar a prefeitura na fiscalização denunciando, de forma anônima, estabelecimentos que estejam descumprindo o decreto de restrições de serviço. O telefone é o 156.

A fiscalização de atividades econômicas e sociais das secretarias de Fazenda, Meio Ambiente (SMMA) e Infraestrutura (SMI), além da Vigilância Sanitária, estão sendo feitas com o apoio da Guarda Municipal, Secretaria Extraordinária de Segurança Pública e Polícia Militar, durante todos os dias e em sistema de plantão nos finais de semana.