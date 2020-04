Corpo encontrado em Volta Redonda numa área de mata é identificado

Foi identificado como sendo de Jean Gonçalves Carneiro, de 22 anos, o corpo encontrado na tarde desta quarta-feira, numa área de mata do bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

A vítima era moradora da Rua Manoel Teres, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O cadáver foi encontrado no local onde, no último sábado, ocorreu uma troca de tiros com policiais militares. Na ocasião foram presos dois suspeitos e houve apreensão de uma arma e uma roupa camuflada.

Segundo a mãe do jovem, ele estava desaparecido desde sábado quando pegou um carro de aplicativo. O dono do veículo chegou a negar, mas admitiu conhecer Jean. O carro foi encontrado no dia seguinte com marcas de tiros no bairro Parque do Contorno.

O motorista do aplicativo disse que teve o carro roubado ao levar um passageiro ao bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. A polícia acredita que o carro possa ter sido usado por criminosos para fuga do bairro.