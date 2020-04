Covid-19: Barra Mansa acompanha fluxo de atendimentos na Santa Casa

Unidade conta com o Pronto Atendimento Covid-19, com entrada exclusiva aos pacientes sintomáticos ao novo coronavírus

Após passar por rigorosas adaptações, viabilizando um melhor fluxo de atendimentos aos pacientes com sinais e sintomas do novo coronavírus (Covid-19), a Santa Casa de Barra Mansa adaptou uma ala exclusiva para dar seguimento aos procedimentos específicos a esses usuários. Desde o último dia 08 deste mês, o espaço funciona com uma equipe de sete profissionais, contando com dez leitos, divididos pra os atendimentos clínicos e de terapia intensiva. A medida tem como principal objetivo evitar o contato com os demais enfermos e colaboradores da unidade.

O hospital foi dividido em três setores, sendo mantido o do Sistema Único de Saúde (Sus) e convênios e criado um exclusivo para pacientes com sinais sintomas respiratórios. Todo o procedimento atende rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, parabenizou a iniciativa e agradeceu a Santa Casa por trabalhar com o objetivo de manter os demais serviços em pleno funcionamento. “Eu recebi o novo protocolo da Santa Casa, apresentando o Pronto Atendimento do Covid. Isso é muito importante para garantir a segurança, tanto dos pacientes, quanto das pessoas que vão passar por alguma intervenção hospitalar. Vale ressaltar que a unidade continua sendo hospital de referência para 19 outras cidades da região, pois nós temos cirurgia cardíaca de alta complexidade, cirurgias e tratamentos oncológicos, que não podem parar. Além disso contamos com o tratamento de hemodiálise. São serviços essenciais e o ambiente hospitalar não pode se tornar um local de contaminação, então temos feito um esforço máximo para que os fluxos internos de manejo sejam adequados a segurança do usuário e isso tem dado certo”, garantiu Drable.

Segundo a coordenadora do Pronto Socorro da Santa Casa, Bianca Neiva, todo o processo de criação dessa ala exclusiva foi minuciosamente estudada, até que o espaço se tornasse apropriado para os atendimentos. “Desde quando tivemos nosso primeiro caso confirmado, no dia 1º de março, viabilizamos no Sus e convênio um espaço exclusivo para atender os pacientes com os sintomas do vírus. Hoje com essa ala exclusiva conseguimos controlar com mais cuidado a circulação do Covid-19 no hospital. Além disso, estamos em constante diálogo com a Secretaria de Saúde, que tem nos dado orientações dos procedimentos que devemos adotar. Acreditamos que se continuarmos seguindo os protocolos vamos reverter essa situação”, disse Bianca.

A gerente de Urgência e Emergência do município, Fernanda Chiesse, completou falando da importância desse trabalho em conjunto. “A Secretaria de Saúde está em constante comunicação com a Santa Casa, tratando e acompanhando os casos identificados do Covid-19 em Barra Mansa. Isso facilita o levantamento de dados e as formas de trabalho contra o vírus”, concluiu.

DADOS ATUALIZADOS DE ATENDIMENTOS DA SANTA CASA – De acordo com a última atualização da Santa Casa de Barra Mansa, até o momento a unidade coletou amostras de 54 pacientes com suspeita da doença. Desse quantitativo, quatro apontaram positivo e 14 ainda aguardam a chegada do resultado. A unidade não registrou nenhum óbito até o momento.