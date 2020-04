Homem morre em troca de tiros com policiais em Volta Redonda

Edson da Silva, conhecido como Júnior, que completaria 22 anos na próxima quarta-feira (29), morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na tarde desta quarta-feira (22) na Rua Angola, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A Polícia Militar estava em patrulhamento quando deparou com dois suspeitos em uma moto. Os agentes sinalizaram para a dupla de moto parar. O carona saltou da motocicleta para fugir e sacou uma arma.

Houve o revide e o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda. Os agentes apreenderam um revólver calibre 38, com cinco munições, um rádio comunicação, duas baterias para o equipamento, oito munições e 25 tabletes de maconha e R$30.

Um adolescente, de 15 anos, que estava conduzindo a moto, foi levado para a delegacia acompanhado da mãe. Ele foi ouvido na delegacia de polícia, onde afirmou que Júnior lhe pediu uma carona, mas não sabia o que havia na bolsa que ele carregava. Após prestar depoimento, o menor foi liberado, assim como a motocicleta.