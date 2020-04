PRF recupera na Lúcio Meira caminhonete furtada em São Paulo

Uma caminhonete MMC/ L200 Triton com placa Franca (SP), com registro de furto na cidade de São Paulo, foi recuperada por policiais rodoviários federais (PRF) no final da manhã desta quinta-feira, por volta das 10h30min, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

A PRF estava em patrulhamento quando abordou o veículo conduzido por um homem, de 49 anos, natural de Mauá (SP). Durante a abordagem, foi solicitada a devida documentação do veículo.

Os agentes desconfiaram e iniciaram os procedimentos de identificação veicular quando foram encontrados sinais de adulteração nas superfícies de gravação de chassi, motor e vidros, além outros pontos de identificação.

A PRF constatou que se tratava de uma caminhonete da mesma marca e modelo e cor da cidade de Andradina (SP), furtada no município de São Paulo, em 27 de julho de 2017. Ao ser indagado, o condutor informou que tomou o veículo emprestado de um amigo, de 61 anos, também residente em Mauá (SP).

O veículo e condutor ileso foram encaminhados à 107 Delegacia Regional de Polícia Civil, para os devidos procedimentos.