PRF flagra na Lúcio Meira motocicleta com motor furtado em Duque de Caxias

Motocicleta com motor furtado em Duque de Caxias

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento no final da manhã desta quinta-feira, por volta das 11h25min, quando pararam uma moto Honda XRE300 (amarela) com placa do Rio de Janeiro (RJ), conduzida por um homem, de 18 anos, na BR-393 (Lúcio Meira), nas proximidades da praça de pedágio, em Barra do Piraí.

Durante fiscalização o motociclista não apresentou a documentação do veículo e informou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ao perceber que o jovem apresentava nervosismo os agentes resolveram fazer uma fiscalização mais minuciosa e constataram de que o número do motor não correspondia ao original da moto.

Ao realizar consulta aos sistemas, foi constatada que o motor pertencia a outra motocicleta de mesma marca e modelo, porém, de cor vermelha com ocorrência de furto registrado em 6 de julho de 2018, no município de Duque de Caxias (RJ).

Ao ser indagado, o condutor preferiu permanecer em silêncio. A PRF verificou que a motocicleta possui sinais de desgaste em algumas partes da traseira do veículo que indicam a possibilidade da mesma estar sendo utilizada para manobras proibidas.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor ileso foram encaminhados à 88ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.