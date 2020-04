Viatura da Polícia Militar é furtada em Volta Redonda

Uma viatura da Polícia Militar foi furtada na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3h40min, por um jovem, de 22 anos, em um acidente de trânsito no bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda. O jovem dirigia um HB-20 branco envolvido em um acidente com vítima na Avenida Francisco Torres. Os policiais militares acionados para fazer Brat (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito) e encontraram o rapaz alterado, com sinais de embriaguez. Como tentou fugir do local, ele foi algemado e colocado na viatura.

Após a perícia feita pelo policial civil os policiais estavam desobstruindo a avenida quando o jovem, mesmo algemado, assumiu a direção da viatura e fugiu do local. O caso foi registrado na delegacia e Volta Redonda.

A viatura da Polícia Militar foi encontrada pouco depois nas proximidades de um posto de GNV às margens da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes (Estrada Volta Redonda-Pinheiral), próximo à Rodovia do Contorno, no bairro Pedreira. O jovem ainda não foi localizado. Foto: Ilustrativa