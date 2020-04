PRF prende dois suspeitos por tráfico de drogas na Dutra

Dois suspeitos por tráfico na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) quando abordou um veículo VW Voyage com placa de Belo Horizonte, no km 286, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante abordagem o condutor, de 26 anos, alegou ser motorista de aplicativo e que estava voltando para o Espírito Santo, depois de visitar parentes em São José dos Campos (SP). Os agentes fizeram algumas perguntas e perceberam que as respostas estavam evasivas e divergentes.

Os policiais desconfiaram de que ele poderia estar transportando algo de ilícito e iniciaram uma fiscalização minuciosa. O veículo foi levado para o posto policial onde os agentes perceberam que o estepe estava vazio, mas ao ser agitado ouvia-se um barulho em seu interior.

Ao abrir o pneu foram encontrados dois tabletes de cocaína, de aproximadamente dois quilos. O homem recebeu voz de prisão. Os policiais verificaram indícios de que em outro veículo poderia estar um “batedor” (informando se havia blitz da PRF) durante o percurso.

Uma equipe da 7ª Delegacia conseguiu abordar um veículo Ford Fiesta (Espírito Santo) no km 257, da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na localidade conhecida como Serrinha de Arrozal, em Volta Redonda.

Durante abordagem o condutor, de 26 anos, não soube explicar direito o motivo da viagem. Os policiais perceberam que o suspeito havia feito vários contatos para o motorista que já estava apreendido no posto fiscal em Floriano. Os agentes não tiveram dúvidas de que se tratava mesmo de um “batedor”. Foi verificado também que ele tinha antecedentes criminais, tendo ficado cinco anos preso por ter cometido um homicídio. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. Fotos: PRF