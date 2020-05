Distribuição de cestas básicas continuam em Volta Redonda

Ação faz parte do projeto ‘Cidade Solidária’, voltado para diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao Novo Coronavírus

A Prefeitura de Volta Redonda deu continuidade na distribuição das cestas básicas do programa Cidade Solidária. Nesta sexta-feira, dia 1, as equipes passaram pelos bairros Vila Brasília e Belo Horizonte, entregando doações feitas de empresa Renault. A princípio a distribuição está sendo feita para famílias com renda zero, adolescentes, idosos, gestantes e pessoas com deficiência (PCDs), critérios definidos pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária.

Empresas ou pessoas físicas interessadas em ajudar e fazer a doação de cestas básicas devem procurar a Secretaria Municipal de Ação Comunitária.

“Estamos muito contentes de participar desse movimento. Está no DNA da empresa fazer ações em prol da população e estamos fazendo isso para tentar amenizar a situação de algumas famílias carentes”, disse o Gestor de Pós Vendas da Renault, Silmar de Faria Gonçalves.

A distribuição começou no último dia 20, nos bairros Santa Rita do Zarur, Santa Cruz I e II, São Cristóvão, Santa Inês, São Lucas, São Carlos, Rústico, Eucaliptal, Morro São Carlos, Conforto, Minerlândia, 249, Açude I, II, III e IV, Nova São Luiz, Caieira, Niterói, Aero, Barreira Cravo, São Luiz, Voldac, São Sebastião, Dom Bosco, Candelária, Nova Primavera, Vila Brasília, Vale Verde, Nova Esperança, Belo Horizonte, Mariana Torres, Cidade do Aço, Retiro, Coqueiros, Bom Jesus, Siderville, Jardim Ponte Alta, Ponte Alta, Jardim Veneza, Jardim Belmonte, Siderlandia, Padre Josimo, Belmonte, São Geraldo, São João, Monte Castelo, Parque das Garças e Roma.

O prefeito Samuca Silva lembrou que esse é um momento de união e solidariedade. “Sabemos que esse é um momento difícil e a prefeitura está fazendo o possível para dar suporte para as famílias que mais necessitam. Vamos vencer essa pandemia através da união e do trabalho conjunto”, comentou o prefeito. Por Secom VR, com fotos de Gabriel Borges