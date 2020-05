Volta Redonda registra a 13ª morte por Coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta sexta-feira, dia 1º, os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus, na cidade. Agora são 451 casos confirmados, sendo 1.265 notificados e 386 negativos. O número de óbitos subiu, chegando a 13 nesta sexta-feira. No município, há 219 pessoas curadas.

A condicionante para a reabertura do comércio, com restrições, está abaixo da meta (5%) estabelecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Mediante a esse resultado, as atividades econômicas voltam a funcionar com algumas restrições.