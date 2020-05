Barra Mansa intensifica esquema de acompanhamento aos pacientes em isolamento domiciliar

Equipes da Secretaria de Saúde estão realizando visitas com o objetivo de evitar a circulação do vírus e dar assistência aos contaminados

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, realizou neste último sábado (02), a atualização dos casos de Covid-19. Durante seu pronunciamento, o Chefe do Executivo falou sobre o esquema de acompanhamento aos pacientes que estão em isolamento domiciliar. Segundo ele, a Secretaria de Saúde montou duas equipes com objetivo de dar assistência a essas pessoas e seus familiares, visando controlar a evolução da pandemia.

De acordo com Drable, o principal objetivo dessa força-tarefa é de vistoriar o ambiente em que encontram essas pessoas. “Fizemos nos dois últimos dias 38 visitas para o acompanhamento dessas pessoas, bem como fiscalizar o ambiente em que elas se encontram. Essa é uma maneira de dar apoio aos pacientes e também aos seus familiares”.

Hoje Barra Mansa soma 60 casos confirmados, sendo que desse número grande parte já recebeu alta médica. Em relação aos pacientes internados, o prefeito informou que uma pessoa se encontra na Santa Casa, quatro na Santa Maria e seis no Hospital Regional, em Volta Redonda, sendo um confirmado positivo e cinco aguardando resultados.

Outro ponto levantado pelo prefeito foi em relação a quantidade de pessoas nas filas dos bancos. “As pessoas estão recebendo seus auxílios simultaneamente, isso nos gera uma grande preocupação por conta de quantidade de pessoas nas filas e pela falta de um planejamento eficaz para a aquisição do benefício de maneira que não houvessem aglomerações”, disse.

Por conta dessa situação, Drable entrou em contato com a gerência da Caixa Econômica Federal (CEF), para juntos buscaram alternativas para minimizar esse contexto. “A partir desta segunda-feira, 04, colocaremos um guarda-corpo ao longo de toda via da CEF, no Centro, com marcação de espaço. O mesmo acontecerá com a agência do bairro Vila Nova, com isso vamos acabar com as vagas de estacionamento nas localidades. Contaremos também com uma ambulância na Praça da Igreja Matriz, para possíveis atendimentos médicos, e com profissionais da saúde realizando a higienização das mãos dos clientes dos bancos”, informou.

Sobre a flexibilização do comércio, Rodrigo disse. “Nós flexibilizamos o comércio para que mesmo as pessoas trabalhando de forma reduzida, garantam seus empregos e salários. Porém é necessário frisar que o isolamento continua existindo, se não houver necessidade de ir às ruas, não vão. Nosso esforço vai ser para manter as lojas abertas, mas se for necessário iremos fecha-las novamente. Nenhuma vida é indispensável”, refletiu.

Ainda de acordo com o prefeito, para garantir o uso do transporte público, também é necessário cumprir as determinações, como a utilização de máscara. “Nós sabemos que os ônibus são ambientes propícios a contaminação. A partir dessa semana começaremos uma blitz nos coletivos e a pessoa que estiver sem máscara será retirada do veículo. O motorista não pode deixar entrar passageiros que ofereçam riscos as demais pessoas”.

Rodrigo ainda falou sobre dois itens importantes: a evolução da doença nas demais cidades do estado e a pouca quantidade de sepulturas. “Nós adotamos alguns procedimentos que nos garantiram uma margem de segurança, porém se todos os hospitais do Estado do Rio de Janeiro estiverem lotados, nossa rede de saúde não poderá deixar de atender pacientes de outras cidades, pois se classificaria crime negar socorro médico. Outra coisa que me alarmou foi o fato de termos sidos consultados em relação a quantidade de sepulturas que temos na cidade, isso é ainda mais preocupante, pois talvez seja um sinal que outros municípios não tenham a capacidade de enterrar as pessoas que vierem a óbito. Apesar de tudo, nossas ações são contrarias a essas realidades e tem se tornado referência para outras cidades. Por isso eu reforço a importância de estarmos cada vez mais comprometidos em reverter essa situação e darmos a volta por cima”, finalizou.