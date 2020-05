O motociclista Marcus Vinicius Rodrigues da Costa, o “MV Sheik”, de 20 anos morreu ao colidir contra um carro no final da tarde deste sábado, na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Com o impacto o corpo do jovem foi arremessado longe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima morreu ao dar entrada no Hospital São João Batista.