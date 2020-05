Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira, por volta das 7h30min, no km 228, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí. O veículo com placa de Camaqua (RS) carregada com arroz ao tombar derramou o produto na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista está parcialmente interditada pela faixa da direita. O fluxo esta seguindo pela faixa da esquerda para a limpeza da pista e destombamento do veículo. O motorista sofreu ferimentos leves.