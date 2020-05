Advogado Alex Martins potencializa a realização de lives em favor da democracia e cidadania

Transmissões, acontecem às terças e sextas-feiras, e debatem temas de relevante interesse da sociedade

A distância física provocada pelo isolamento social necessário em tempos de pandemia do novo coronavírus aumentou expressivamente o uso da ferramenta de transmissão ao vivo, as chamadas lives. Apostando no instrumento como forma de aproximação entre as pessoas e de promoção de conhecimento e informação, o mestre em Direitos Sociais, e ex-presidente da OAB-Volta Redonda Alex Martins tem utilizado sua rede social com esse fim, pelo menos duas vezes por semana.

– Essa foi uma maneira encontrada para dar continuidade ao trabalho que sempre defendi a favor do Estado Democrático de Direito e da cidadania. Temos pautado, através das lives, temas de relevante interesse da sociedade. Essa semana, por exemplo, debatemos o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, diante do cenário da pandemia, com a participação da universitária de Direito e secretaria geral da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Juliene Silva. Também tivemos a oportunidade de conversar com o pastor Marcos Paulo sobre a função social e emocional que advém de uma espiritualidade – detalhou Alex Martins.

As lives realizadas por Alex Martins conseguem manter relevante interação com o público, e acontecem sempre às terças-feiras, às 21 horas,e às sextas-feiras, às 19 horas, pelo Instagram, no endereço alexmartins.vr. Quem tiver dificuldade para acompanhar o evento tem a opção de assistir posteriormente pelo IGTV, aplicativo de vídeo do Instagram para Android e iOS, pertencente ao Facebook.