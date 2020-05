Prefeitura de Volta Redonda realiza mutirão de  revitalização no bairro Nova Esperança

Secretaria de Infraestrutura fez diversas intervenções na localidade

A Prefeitura de Volta Redonda intensificou neste sábado, dia 23, as obras de melhoria em vários pontos do bairro Nova Esperança. As obras eram esperadas há muito tempo pelos moradores. O local está recebendo intervenções da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) em todo o complexo esportivo e em suas vias.

As melhorias estão acontecendo desde o início da semana. O local está recebendo intervenções em todo o complexo esportivo, que inclui reforma do parquinho, além de obras nos pontos de ônibus e serviços de capina, roçada e limpeza geral, com retirada de entulho.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, mesmo em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, a população não pode ficar esquecida. Ele lembrou que todos os serviços de manutenção estão mantidos na cidade.

“Nós estamos passando por um momento difícil, mas temos que continuar lutando para proporcionar os melhores serviços para a população. E estamos conseguindo fazer isso trabalhando em conjunto”, comentou Samuca, agradecendo o empenho de toda equipe da SMI.