Prefeitura de Volta Redonda conclui asfaltamento no trecho do comércio em Três Poços

Neste sábado, dia 23, o trecho em que funciona o comércio foi finalizado pela equipe

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando e melhorando a infraestrutura da cidade. Pelo segundo dia, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) trabalham na aplicação de massa asfáltica na Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, uma reivindicação antiga dos moradores da localidade. Neste sábado, dia 23, o asfalto está sendo colocado no trecho em que funciona o comércio.

A via, que é uma das mais importantes do município, já ganhou um sistema de drenagem e nivelamento do solo, e agora está recebendo o novo asfalto.

O prefeito Samuca Silva frisou a importância da obra para os moradores que, há mais de dez anos, sofriam com poeira, alagamentos e outros transtornos. E informou que a previsão é que o serviço seja concluído na próxima segunda-feira, dia 25.

“Nós entendemos que, mesmo durante a pandemia, a cidade não pode ficar sem melhorias na infraestrutura. Essa obra era esperada há muito tempo pela população, já que a via é uma das principais da cidade, sendo extremamente movimentada e importante no dia a dia da população”, afirmou Samuca Silva.

Para a realização dos trabalhos, a via está sendo interditada durante o dia, no trecho entre as ruas Jerusalém (ao lado do Ginásio Poliesportivo) e da Figueira.

SMI realiza outras intervenções na cidade

A entrada do bairro Santo Agostinho também está recebendo melhorias. A SMI está fazendo aplicação de asfalto na via de acesso ao bairro, onde passam cerca de 10 mil carros por dia. Além disso, melhorias na Rodovia dos Metalúrgicos também estão sendo feitas pela Prefeitura.