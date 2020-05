Um homem, identificado como Fabrício Reis Coelho, de 32 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira, na Rua 19, no bairro boa Sorte, em Barra Mansa. Segundo informações do local, a vítima marava no bairro Nova Esperança. Ele deixa quatro filhos. A Polícia Militar já está preservando o local aguardando a chegada da perícia.

O corpo será removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.