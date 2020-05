Deputado Antonio Furtado destina R$ 2 milhões para a saúde de Barra Mansa e Barra do Piraí

Emendas visam ajudar os municípios do Sul Fluminense no enfrentamento ao Covid-19

O deputado federal Delegado Antonio Furtado, juntamente com a Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, Márcia Cury, foi pessoalmente entregar a notícia da liberação de mais R$2 milhões em recursos aos prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e Barra do Piraí, Mario Esteves. A verba será dividida entre as duas cidades, vai auxiliar no enfrentamento ao novo Coronavírus e possibilitar melhor atendimento médico a população.

– É nosso dever como políticos trabalhar para evitar que essa situação vivida se transforme em uma pandemia sem controle. A área médica está trabalhando muito e a área política também. Eu me sinto satisfeito em perceber que estamos conseguindo maneiras de ajudar combater de alguma forma – destacou o parlamentar.

Com a verba destinada, Barra do Piraí vai equipar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que será inaugurada na primeira quinze de junho. Assim vai conseguir aumentar ainda mais os números de leitos destinados ao tratamento do Covid-19.

– Queremos agradecer ao deputado e assumir um compromisso com a população de que esse dinheiro será gasto com muita responsabilidade. Faremos toda a prestação de contas de como foi investido. Esse dinheiro vai servir para equipar a nova UPA e, assim, aumentar o número de leitos na cidade – explicou o prefeito de Barra do Piraí.

Em Barra Mansa a verba destinada será utilizada para custear as ações de enfrentamento a pandemia e de atenção à saúde dos pacientes infectados. A cidade já tem adotado medidas de controle para flexibilizar a volta das atividades comerciais.

– Essa é uma grande notícia. Esse R$1 milhão em emenda do deputado delegado Antonio Furtado vai ajudar no custeio das atividades, principalmente, de enfrentamento do covid-19 que tanto nos alarma. Neste momento de dificuldade é importante estarmos unidos – agradeceu o prefeito Rodrigo Drable.

O trabalho desenvolvido pelos prefeitos foi destacado pela Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, Márcia Cury, que tem acompanhado a evolução das ações tomadas pelos municípios da região.

– Além do trabalho de atendimento médico e hospitalar, é importante também ter ações de prevenção. O ideal é evitarmos que o número de infectados aumente nos municípios. Uma iniciativa interessante e que reflete esse cuidado foi a adotada pela da prefeitura de Barra do Piraí que, com a ajuda de costureiras voluntárias da cidade, possibilitou a confecção de mais de 200 mil máscara que já começaram ser distribuídas para a população – contou Márcia Cury.

Além de recursos financeiros, outra medida que podem ajudar são as propostas de leis que visam dar melhores condições a população. O Deputado Federal Delegado Antonio Furtado já solicitou algumas medidas como o congelamento no valor dos alimentos da cesta básica, a criação de salas de visita virtuais nos hospitais e a distribuição de álcool em gel pelo SUS.

– Infelizmente estamos em uma escala galopante de mortes por Covid-19. São mais de 26 mil vidas perdidas no Brasil por causa dessa doença. Mesmo com as atividades presenciais em Brasília canceladas, estou trabalhando de maneira incansável para conseguir ajudar os municípios da nossa região. Precisamos de todo o apoio nessa hora, seja com recursos ou com leis específicas para esse momento de pandemia – explicou o deputado.

4 anexos