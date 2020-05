PRF flagra caminhão transportando cerveja com documentação adulterada em Barra do Piraí    

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na noite de quinta-feira, por volta das 18h50min, um caminhão Mercedes Benz Atego (vermelho) com placa de Rio Claro (SP), no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

Ao proceder a fiscalização, a equipe verificou que o condutor transportava mercadoria com nota fiscal adulterada.

Conforme apurado, o condutor retirou o produto em um supermercado em Petrópolis (RJ) e entregaria em uma empresa localizada no bairro Campos Elísios, em Resende, conforme endereço na nota fiscal, sendo constatado, a princípio, a ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, pois a NF apresentada estava adulterada e não tem valor legal.

Foram apreendidos 7.761,6 litros de cerveja, acondicionados em 22.176 unidades de 350 ml. O condutor disse que “não tinha nada a declarar”, permanecendo em silêncio.

O condutor ileso, o veículo e a carga foram encaminhados à Receita Estadual no posto de Nhangapi, em Itatiaia, para os devidos procedimentos legais.