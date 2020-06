Homem é encontrado morto dentro de um carro em Pinheiral

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no final da noite de domingo, dentro de um carro, no km 3, da RJ-141, da Rodovia Benjamin Constant, que liga a cidade de Pinheiral. Segundo a Polícia Militar, uma moradora acionou a polícia comunicando o encontro do cadáver. Ela informou aos policiais ter ouvido tiros por volta das 16h30min. A vítima não teve o nome divulgado.

Um irmão da vítima informou à polícia que o homem saiu de casa meia hora antes de se encontrado morto, mas não informou onde estava indo. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas em 2012.