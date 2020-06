Mulher é assassinada no bairro Retiro, em Volta Redonda

Uma mulher, identificada até o momento como Júlia, morreu depois de ser baleada na manhã desta quinta-feira, na casa do avô do namorado dela, na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do local, a vítima e o namorado teriam discutido na noite de quarta-feira. Hoje pela manhã, o namorado chegou em companhia de um rapaz conduzindo uma moto e foi até o encontrado da vítima. Vários disparos foram ouvidos no local. Até o momento não se tem mais informações sobre o caso.