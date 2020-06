Ordem Pública de Barra Mansa interdita estabelecimento no Ano Bom

Local estava funcionando em desconformidade com decreto municipal

Na noite desta quinta-feira (04), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, por meio da Fiscalização de Posturas, realizou uma ação em bares, para averiguar o cumprimento do decreto municipal nº 9851/2020, que prevê o funcionamento deste tipo de comércio somente por sistema delivery. Durante o monitoramento, a equipe interditou um estabelecimento no bairro Ano Bom, que trabalhava em desconformidade com a determinação do Executivo.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, afirma que a fiscalização seguirá com mais rigor. “Temos que ter em vista que estamos em um momento importante para o município, onde precisamos ter um maior cuidado com questões de saúde. Estamos trabalhando com mais rigor para o cumprimento do decreto municipal”.

O prefeito Rodrigo Drable elogiou a ação durante sua live nas mídias sociais. “O Ministério Público nos pediu que fizéssemos uma fiscalização ainda mais rigorosa do que vínhamos fazendo, que apertássemos a fiscalização para evitar que esses casos aconteçam. A Fiscalização de Postura está fiscalizando os bares, principalmente esses bares que botaram foto (em funcionamento) no Facebook. Isso é um escárnio, um deboche com todos nós que estamos fazendo o dever de casa”.

Drable ainda solicitou a participação popular no trabalho de fiscalização “Peço encarecidamente que todos se envolvam dobrado na fiscalização e que uns tomem conta dos outros para que, na terça-feira, a gente tenha a boa notícia de que poderemos voltar com os bares, com os restaurantes”.