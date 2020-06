Foi identificada como Júlia Rodrigues, de 19 anos, a jovem morta no final da madrugada desta quinta-feira, com vários tiros, na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O namorado dela seria o principal suspeito de ter cometido o crime.

Na noite de quarta-feira, os dois tiveram uma discussão. Na manhã desta quinta-feira, ele saiu e voltou em companhia de um homem conduzindo uma moto.