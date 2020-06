PRF apreende três carretas com irregularidades na nota fiscal na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira, três carretas transportando mais de 130 mil litros de etanol com irregularidades na nota fiscal, em dois locais distintos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

No km 318, em Itatiaia, por volta de 00h30min, foram abordadas duas carretas bi-trem, com irregularidade na nota fiscal. Uma carreta tanque bi-trem foi parada por volta das 2 horas, no km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Durante fiscalização os agentes verificaram irregularidades nas notas fiscais.

Foi feito contato com o auditor fiscal da Receita Estadual que confirmou as irregularidades. No total, foram apreendidos 134.780 litros de etanol. A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para as medidas cabíveis pelo órgão responsável.