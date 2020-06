Suspeitos trocam tiros com policiais militares em Barra do Piraí

Policiais militares foram verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas e foram recebidos à tiros na madrugada desta terça-feira, no bairro Santa Cecília, em Barra do Piraí. Ao chegar até o local indicado na denúncia os agentes foram surpreendidos com seis homens que dispararam contra a viatura.

Houve revide e os suspeitos fugiram deixando para trás, um carregador de pistola 9mm, 12 munições intactas e sete estojos de munições. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí, Ninguém foi preso até o momento.