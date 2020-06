Carro furtado no Rio é recuperado pela PRF, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12 horas, uma caminhonete Fiat/Strada (branca), com registro de furto no dia 4 de junho deste ano, no Rio de Janeiro.

Os agentes receberam a informação de que a caminhonete estaria passando pela Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no sentido São Paulo. Mais tarde, outro comunicado dava conta de que o veículo já estaria na região de Resende.

Os agentes passaram a percorrer a Dutra, no sentido São Paulo até deparar com um veículo idêntico ao informado anteriormente, nas proximidades de um restaurante, no km 331, da Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Os policiais abordaram o motorista, mas nada de ilícito foi encontrado. No mesmo local havia outra caminhonete com as mesmas características fornecidas através do monitoramento de veículos.

Os policiais seguiram até o local onde estava a outra caminhonete e verificaram indícios de adulteração. Foi constatado de que se tratava de um clone. O motorista não foi localizado. O veículo foi guinchado para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feito o registro de recuperação de veículo.