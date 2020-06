Homem morre em troca de tiros com policiais militares em Barra Mansa

Um homem, de 42 anos, identificado como sendo Anderson, morreu na tarde desta quinta-feira, por volta das 16h30min, numa troca de tiros com policiais militares, na Rua Agenor José dos Santos, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local e durante o cerco o suspeito entrou numa residência de um idoso, de 62 anos. Os policiais foram atrás e foram recebidos à tiros. Houve o revide e o suspeito foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o homem já estava sem vida.

Com ele, os agentes apreenderam um revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi levado pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, onde foi constatado de que contra a vítima havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.