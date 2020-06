Polícia Militar apreende pistola e drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar estava em patrulhamento quando avistou dois suspeitos em atitude suspeita na Rua Castelo, no Escadão Vista Alegre, no Morro da Conquista, em Volta Redonda. Os dois suspeitos ao perceberam a presença dos policiais militares tentaram fugir, mas foram detidos. Com eles, os policiais encontraram uma pistola calibre 45, um carregador de pistola e munições do mesmo calibre, 13 pinos de cocaína e R$$22.

Um dos suspeitos disse que a pistola aprendida é a mesma de um vídeo que circulou nas redes sociais ao lado de outros suspeitos com armas. O jovem, de 25 anos, ficou preso por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico. O outro apreendido, de 15 anos, foi ouvido e liberado em seguida.