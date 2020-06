Acidente deixa duas pessoas feridas em Volta Redonda

Um acidente ocorrido na tarde deste domingo deixou duas pessoas feridas na saída do Viaduto Heitor Leite Franco, no sentido bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Um Fiat Uno, conduzido por uma mulher, perdeu o controle ao tentar entrar na pista de acesso a Rodovia dos Metalúrgicos, em frente à Rua Gustavo Lira. O carro desgovernado ultrapassou o veículo que seguia no mesmo sentido e na contramão foi atingido violentamente por uma caminhonete.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São João Batista. O motorista da caminhonete também foi levado à mesma unidade hospitalar. O trânsito ficou interrompido durante o atendimento as vítimas. Segundo informações, o Uno teria estourado o pneu.