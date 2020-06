Paulinho do Raio X: Audiências da CP podem ter transmissão pelas redes sociais

O vereador Sidney (Dinho) do Patriota, presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda contra o vereador Paulinho do RX, informou que as audiência previstas para o dia 30 de junho serão realizadas tanto presencial como de forma virtual através da plataforma ZOOM.

– Apesar do Poder Judiciário, em Mandado de Segurança impetrado pela defesa do Vereador, ter assegurado que estamos no caminho certo e legal com nossos trabalhos de forma presencial, o interesse público está acima de tudo. Não podemos deixar de cumprir a Lei com argumentos que a meu ver, são única e exclusivamente para postergar os atos do processo. Por isso buscamos meios para realizar os atos e cumprir os prazos previstos no Decreto Lei 201/67. Espero que não tenhamos surpresas quanto a realização das audiências para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Processante. Além de viabilizar a realização de forma virtual, já encaminhamos as intimações às partes que deverão participar. Ainda estou estudando a possibilidade de transmitir ao vivo estas audiências – disse o presidente da CP.

Para o dia 30 de junho, estão programados os depoimentos do prefeito Samuca Silva e do vereador Rodrigo Furtado como parte da instrução do processo, às 14 e 16 horas respectivamente.