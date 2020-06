PRF flagra motocicleta adulterada na BR-393, em Vassouras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da tarde deste domingo, por volta das 14h30min, uma moto que estava sem a placa, sem CRLV e com a numeração do chassi cortado e com uma chapa de metal soldada, no km 236, nas proximidades do bairro Santa Amália, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras.

A moto era conduzida por um jovem, que não portava documentos, e não possuía a CNH. O condutor informou que pegou a motocicleta emprestada com um homem que é amigo de seu pai e que no momento estava voltando para um sítio localizado no km 238 próximo ao trevo de acesso a Mendes (RJ).

Após consultas aos sistemas de identificação de veículos foi constatado que a motocicleta é registrada em Campos dos Goytacazes (RJ) e de propriedade de uma instituição financeira e “não” possui registro de “furto e roubo” registrado nos sistemas policiais até esta data.

Diante dos fatos, motocicleta e o condutor foram conduzidos para a 95° Delegacia de Polícia, de Vassouras. Na delegacia o condutor confessou que era menor de idade e imediatamente foi feito contato telefônico com a sua mãe que compareceu e acompanhou os procedimentos perante a autoridade policial.

A motocicleta será submetida a uma perícia técnica e investigação de sua procedência para outros possíveis enquadramentos criminais.