Volta Redonda goleia o Fluminense: 3 x 0

O Volta Redonda venceu o Fluminense por goleada na noite deste domingo, no Engenhão (Estádio Nilton Santos). Os gols foram marcados por Pedrinho e Saulo (2) marcaram para a equipe da Cidade do Aço. Com a vitória, o Volta Redonda assumiu a vice-liderança do grupo B. Na próxima rodada o Volta Redonda, encara o Resende. O Fluminense agora vai enfrentar o Macaé em Bacaxá, na quarta-feira. A partida encerra a participação dos dois clubes na fase de classificação da Taça Rio.

Com nove pontos, o Fluminense segue líder do Grupo B e tem a vaga praticamente garantida. Só a perderá se for derrotado pelo Macaé na quinta e última rodada, nesta quarta-feira, e o Madureira, terceiro colocado com seis, bater o Vasco, que é o quarto com cinco, tirando uma diferença de sete gols no saldo. O Volta Redonda está no meio deles, em segundo com sete, e só precisa vencer o Resende em casa para avançar.