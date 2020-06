PRF apreende carreta com 45 mil litros de etanol por fraude fiscal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da noite de domingo, por volta das 23 horas, uma carreta tanque bi-trem transportando 45 mil litros de etanol por fraude fiscal, no km 217, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

A PRF chegou a acompanhar o veículo do km 220 ao 217, por questões de segurança, até ser abordada em um pátio de um posto de combustível. Os policiais suspeitaram da nota fiscal apresentada, realizando contato com um auditor fiscal da Receita Estadual, que confirmou a irregularidade na nota fiscal apresentada pelo condutor de 23 anos.

Diante da constatação, a carreta com os 45 mil de etanol foi apreendida e a ocorrência apresentada ao auditor Fiscal da Receita Estadual do Posto de Nhangapi (Itatiaia) para que fossem tomadas as medidas de ordem tributária pelo órgão responsável.