Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira envolveu uma caminhonete e uma moto na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na Vila Mury, em Volta Redonda.

Segundo populares, a colisão ocorreu no momento em que uma moto saiu de um posto de combustíveis. As duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a dupla de moto para o Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. (Foto: Folha do Aço / Luiz Eduardo)