O motorista de um Kia Cerato (Barra do Piraí), de 47 anos, ficou ferido em um acidente ocorrido no início da noite de sábado no km 243, da BR-393(Rodovia Lúcio Meira), sentido Barra do Piraí, em Vassouras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em seguida. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Vassouras.