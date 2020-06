Homem morre em troca de tiros com a Polícia Militar

Um homem morreu no final da manhã desta terça-feira, por volta das 9h50min, durante uma troca de tiros com policiais militares no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Os agentes receberam uma denúncia de que suspeitos armados estariam embalando drogas no local.

Os policiais militares foram recebidos a tiros por quatro suspeitos armados. Houve o revide e um dos suspeitos morreu. Os outros três suspeitos fugiram atirando contra os policiais militares. No local foram apreendidos um revólver calibre 32, drogas (maconha e cocaína ainda não contabilizadas) e uma balança de precisão.

O suspeito morto não havia sido identificado até o momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)