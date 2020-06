Prefeitura inicia obras na praça do bairro Vila Isabel, em Resende

Espaço contará com parque infantil e academia de ginástica; além disso, terá calçada com acessibilidade e pisos de blocos intertravados

A prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou recentemente as obras de revitalização da praça no bairro Vila Isabel. As intervenções ainda estão em uma fase inicial, mas já foi colocado o tapume, que irá evitar a passagem de pessoas pela praça durante a revitalização.

As equipes da administração municipal estão retirando os brinquedos infantis antigos e que estavam em péssimas condições. Também está sendo feita no momento a limpeza do terreno. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a área tinha poucos recursos para os moradores, mas em breve a população do bairro poderá aproveitar um novo espaço de lazer.

No cronograma das obras ainda estão previstas a regularização e nivelamento do terreno, e também o trabalho de emboço no muro do local. A praça da Vila Isabel irá contar com um parque infantil, academia de ginástica, bancos e mesas. O espaço de lazer também terá calçada com acessibilidade, pisos de blocos intertravados e uma área verde.

Mais de 50 praças e quadras entregues

Nos últimos três anos de gestão, a Prefeitura entregou diversas praças e quadras esportivas, que estavam em más condições e que poderiam oferecer riscos à população. Com apoio do programa ‘Revitaliza Resende’ e outras iniciativas, mais de 50 praças e quadras poliesportivas foram modernizadas, oferecendo lazer e diversão para os cidadãos, garantindo ainda maior segurança.

Os espaços públicos passam por uma transformação de uma maneira geral. Entre os mais recentes entregues está o Horto Municipal, localizado no bairro Paraíso, que foi todo revitalizado.

Além disso, outras praças e quadras no momento estão recebendo obras e melhorias.