Policiais militares apreendem arma e drogas em Barra Mansa

Policiais militares detiveram um homem, de 47 anos, e um adolescente no final da noite de segunda-feira, depois de uma denúncia anônima, com arma e drogas na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Os agentes apreenderam um revólver calibre 38, oito munições, 20 pinos de cocaína, 28 pedras de crack e R$ 87. Os celulares dos suspeitos também foram apreendidos. Os agentes perceberam quando o jovem saiu da casa do outro suspeito portando uma mochila.

Ao perceber a presença dos policiais militares ele tentou disfarçar o que estava carregando, entrando numa lanchonete, onde foi abordado. O material encontrado estava dentro da mochila.

Um pino de cocaína foi encontrado com o morador da casa. Segundo os policiais, ele teria confirmado que estava envolvido com o tráfico de drogas e a arma era para proteção deles. Na delegacia de Barra Mansa, o homem foi autuado por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O menor vai responder pelos mesmos crimes, conforme o previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).