O motorista de uma carreta cegonha perdeu o controle do veículo, por volta das 3 horas desta terça-feira, e saiu da pista no km 265, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), sentido Volta Redonda, em Barra do Piraí. O incidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio.

Ninguém ficou ferido. O trânsito sofreu pequena retenção devido a curiosidade de quem passava pelo local.