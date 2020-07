Desmatamento e abertura de estrada constatados em Angra

Ação policial foi deflagrada com o auxílio do Linha Verde do Disque Denúncia

Policiais militares identificaram neste sábado (25) uma área de 1.500 metros quadrados com degradação ambiental, próxima à Praia do Recife, no Bracuí. O crime de desmatamento em área de preservação permanente foi constatado graças ao Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra.

No local, os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga constataram o teor da denúncia, encontrando desmatamento, supressão de vegetação, queimada e abertura de estrada em uma área considerada de preservação permanente às margens do Rio do Saco, em um terreno de manguezal. Como não havia nenhum responsável pelos ilícitos, os agentes realizaram patrulhamento e registraram a ocorrência na 166ª DP.

Em 2020, o Linha Verde já cadastrou 161 denúncias sobre crimes ambientais na cidade de Angra dos Reis. A população pode contribuir com o meio ambiente denunciando pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, sempre com a garantia do anonimato.