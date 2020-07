Prefeitura de Barra Mansa avança em obras na Presidente Kennedy, no Ano Bom

Previsão para a conclusão dos serviços é para meados de agosto

Mais um importante passo rumo à finalização dos serviços de melhorias na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom, foi dado neste final de semana. No último domingo, dia 26, a Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa completou a rede subterrânea de águas pluviais (AP) e iniciou a construção do muro de contenção na beira do Rio Paraíba. Para os próximos dias estão previstos a conclusão da confecção da caixa de absorção e do muro.

Para a conclusão geral dos serviços é esperado um prazo de até 25 dias. Ao fim da obra a via receberá, além da nova rede AP, melhorias nas calçadas, asfaltamento e sinalização viária.

Quando a via for completamente entregue há uma grande possibilidade de ser iniciada a segunda etapa dos serviços, explica Luiz Gonzaga, secretário da Pasta. “Estamos estudando uma data para reunirmos com as secretarias municipais e representantes da Light e da distribuidora de gás encanado. Após fazermos um alinhamento começaremos a estudar um meio de iniciarmos a segunda etapa visando o mínimo transtorno possível”, diz.

Ainda de acordo com o secretário esta etapa contemplará a via sentido Vila Orlandélia. “Focamos nos principais pontos onde havia grande acúmulo de água. Com esse serviço iremos conseguir cessar esse antigo problema que sempre ocasionou transtorno em toda cidade”, finaliza Luiz Gonzaga.

Foto: Paulo Dimas