Saae-VR mantém serviços de manutenção aos finais de semana

Intervenções foram realizadas para melhorar o serviço destinado à população

Durante o final de semana, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizou duas importantes intervenções na cidade. A primeira aconteceu no sábado, dia 8, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, onde as equipes da autarquia fizeram a troca de 10 de tubos de 150 mm da rede de água que passa pelo local e que apresentava problemas.

Já no domingo, dia 9, o Saae-VR atuou na troca de 45 metros de rede de água na saída da Rodovia do Contorno devido a um entupimento. De acordo com a equipe da autarquia, a tubulação, que era de PVC, foi substituída for ferro, um material de maior durabilidade.

O diretor executivo do Saae-VR, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que alguns serviços precisam ser realizados aos finais de semana por conta do fluxo de veículos. “Nós sempre optamos por deixar as intervenções em locais com maior movimento para o finais de semana, para evitar transtornos. As intervenções realizadas essa semana são muito importantes e vão melhorar o serviço entregue para população do local”, disse Zeca.

O Saae-VR mantém as equipes trabalhando diariamente, atendendo chamados e realizando melhorias no abastecimento da cidade.