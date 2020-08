A Secretária da Saúde, da prefeitura de Barra Mansa divulgou no início da noite deste sábado o boletim do coronavírus, em Barra Mansa. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, 42 pessoas estão internadas com a confirmação ou a suspeita da doença.

Os casos confirmados agora são 2.188 dos quais 1.799 são considerados recuperados. Ainda de acordo com a prefeitura 79 casos são considerados suspeitos e os óbitos continuam 80. Ainda há 21 mortes sendo investigadas.