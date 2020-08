Morre Zé Maria, ex-jogador do Fluminense e Voltaço

O ex-jogador de futebol, José Maria Bernardo da Silva, o Zé Maria, como era conhecido no futebol, morreu neste domingo, aos 66 anos, vítima de um câncer. Zé Maria, irmão do jogador Jorge Luiz, estava internado no Hospital São João Batista.

Zé Maria iniciou sua carreira no futebol amador de Volta Redonda. Contratado pelo Fluminense em 1973 conquistou o seu primeiro título. Dois anos depois, conquistava outro título vestindo a camisa tricolor.

Em 1976, foi emprestado ao Volta Redonda para a disputa do primeiro campeonato disputado pelo Voltaço, o Campeonato Estadual. Ficou pouco tempo no Tricolor de Aço, pois foi transferido para o Internacional (Porto Alegre), onde foi campeão gaúcho e brasileiro no ano de 1976. Depois jogou no Santos.