Policiais militares apreendem drogas em Resende

Agentes do 37ª BPM apreenderam durante patrulhamento na tarde de sábado, por volta das 16h40min, várias drogas com suspeitos na Rua Ernesto Matos de Almeida, no bairro São Caetano, em Resende. Os policiais foram informados por populares sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo no local por dois jovens, de 19 e 18 anos.

Os agentes foram até o local informado e apreenderam 75 pedaços (pequenos) de maconha e 31 (pedaços) grandes da mesma droga, duas balanças de precisão e material para embalar drogas. Os policiais militares foram até a casa do jovem, de 19 anos, que quando avistou a viatura policial pulou o muro da casa para uma residência ao lado, mas foi apreendido. A mãe do jovem permitiu a entrada dos agentes que encontraram no quarto do rapaz, um caderno de anotações do tráfico de drogas.

Os policiais foram até a casa do outro jovem, de 18 anos, e foram recebidos pela mãe do suspeito que disse que o filho não se encontrava em casa. Ela não autorizou a entrada dos policiais militares.

O menor apreendido foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Resende. Depois dos procedimentos o jovem foi liberado.