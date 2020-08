Uma mulher, de 37 anos, foi encontrada ferida com várias facadas no abdômen na noite de quarta-feira, por volta das 23 horas, na Avenida Sávio Gama no bairro Retiro, em Volta Redonda. Policiais militares foram informados pelo Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública) e no local foram informados de que se tratava de uma tentativa de homicídio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a mulher para o Hospital São João Batista.