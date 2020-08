Sessão que votaria cassação de Paulinho do Raio X é adiada

O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, decidiu adiar para esta sexta-feira, a sessão que votaria a cassação do mandado do vereador Paulinho do Raio X, por quebra de decoro parlamentar e improbidade administrativa.

Antes do início da sessão desta quinta-feira, o presidente da Comissão Processante, Sidney Dinho (Podemos) sugeriu ao presidente do Legislativo o adiamento, pois o vereador denunciado, até naquele momento não havia sido comunicado que tinha sido autorizado acompanhar a sessão.

A sessão desta sexta-feira vai ocorrer às 17 horas no plenário da Câmara.