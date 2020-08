Caminhoneiro decepa o dedo ao tentar abrir um coco na Dutra, em Volta Redonda

Um caminhoneiro decepou o seu próprio dedo ao tentar abrir um coco na noite deste sábado, por volta das 20 horas, no km 258, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. A vítima havia estacionada a carreta que conduzia para abrir um coco verde com um facão, mas acabou decepando um dos dedos da mão. Após o incidente, o caminhoneiro foi caminhando até a base da NovaDutra, que fica a 900 metros e pediu socorro.

A equipe de resgate médico da CCR/ Nova Dutra socorreu o motorista e foi até o local e recolheu o dedo decepado. A vítima foi encaminhada para o Hospital São João Batista em Volta Redonda, na tentativa de tentar reimplantar o dedo.

Uma equipe da 7ª DEL PRF esteve no local verificando que a carreta estava bloqueada por rastreamento. Foi feito contato com a empresa responsável para que providenciasse os meios necessários para a retirada da carreta do local, já que o motorista estava hospitalizado e o veículo estava travado (bloqueado), pelo rastreamento.