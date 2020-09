Pássaro silvestre mantido em cativeiro em Volta Redonda retorna à natureza

Trinca-ferro foi apreendido pela Guarda Ambiental durante fiscalização de denúncia recebida pelo aplicativo FiscalizaVR

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), fez apreensão de pássaro silvestre mantido em cativeiro durante fiscalização de denúncia na Rua Pedro Elias de Moura, no bairro Açude. Agentes da Guarda Ambiental verificaram a presença de dois pássaros da espécie Saltator similis, conhecido popularmente como Trinca-ferro, na casa. Um possuía anilha indicativa de registro pelo Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente) ou Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o outro foi apreendido por não ter esta identificação.

O secretário interino de Meio Ambiente de Volta Redonda, Marcus Vinícius Convençal, lembrou que a equipe da secretaria faz a apuração de todas as denúncias da população encaminhadas pelo FiscalizaVR e conta com a presença da Guarda Ambiental para suporte a ações como apreensões e translado de animais. “O Trinca-ferro apreendido na tarde de segunda-feira, dia 31, foi imediatamente para o Zoológico Municipal onde passou pela equipe de biólogos e veterinários para avaliação da possibilidade de retornar à natureza. Neste caso, o pássaro foi solto na manhã desta terça-feira, dia 1º, em área verde pública do município”, contou.

Ele explicou ainda que “quando não é possível a reinserção na natureza, esses animais são encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), no município de Seropédica”, contou o secretário.

De acordo com o Joaquim Leonardo Valim, do Departamento de Controle Ambiental da SMMA, a ação da Guarda Ambiental seguiu denúncia feita por meio do aplicativo FiscalizaVR e a apreensão se baseou nas leis Municipal nº 4.438, que criou o Código Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda; e Federal nº 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais. “Além do Termo de Apreensão, o responsável por manter o pássaro em cativeiro irregularmente recebeu multa, também prevista em lei”, explicou Joaquim.